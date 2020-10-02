iPhone 12 Pro Max показали в синей расцветке

Популярный китайский магазин Tmall объявил дату начала приема предзаказов на смартфон iPhone 12 Pro Max, а также продемонстрировал рендеры устройства в синей и красной расцветках. Итак, сделать предварительный заказ можно будет уже 16 октября. Эта информация вполне соотносится со слухами, по которым смартфоны линейки iPhone 12 будут представлены 13 октября. Ранее сообщалось, что iPhone 12 Pro Max получит лазерный дальномер и дисплей ProMotion с частотой обновления изображения 120 Гц, которых не будет в других моделях. Старт розничных продаж новых смартфонов Apple ожидается 23 октября.