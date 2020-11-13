iPhone 12 Pro Max получил аккумулятор на 3687 мАч

Сегодня стартовали продажи топового смартфона iPhone 12 Pro Max, а потому в сети начали появляться первые разборки новинки. Как оказалось, смартфон получил аккумулятор ёмкостью 3687 мАч, в то время как предшественник iPhone 11 Pro Max имеет батарею ёмкостью 3969-мАч. Судя по фото, аккумулятор получил L-образную форму.

Смартфон также оснащается процессором Apple A14 Bionic, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,7-дюймовым Super Retina XDR (OLED) дисплеем с разрешением 2778:1284 пикселя, поддержкой HDR, True Tone, Haptic Touch и пиковой яркостью 1200 кд/м2, новым защитным стеклом Ceramic Shield, защитой от воды по степени IP68, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, тыльной квадрокамерой с тремя 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией и лидаром, съемкой в Apple ProRAW и поддержкой Dolby Vision с 10-битным HDR.
Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro Max
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