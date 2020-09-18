iPhone 12 будет дороже ожидаемого

Изначально инсайдеры сообщали, что компания Apple довольно активно производит смартфоны iPhone 12, чтобы успеть вовремя собрать нужную партию устройств. Конечно, была также информация о том, что производитель достаточно серьезно поднимет стоимость нового смартфона из-за различных технологий, которые позволят превзойти ожидания покупателей. Теперь же инсайдер сообщил, что на самом деле стоимость будет еще выше, чем изначально ожидалось, так как производителю пришлось потратить уйму ресурсов на производство и доставку смартфонов по всему миру. Вероятно, стоимость максимальной комплектации iPhone 12 поставит новый рекорд, хотя уже сейчас цена доходит до двух тысяч долларов, что и без того крайне дорого на самом деле.

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