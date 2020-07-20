iPhone 12 не получит нового дисплея

В последнее время про смартфон iPhone 12 ходит очень много слухов, так как до релиза гаджета осталось очень мало времени и пользователи с нетерпением ожидают, когда же гаджет отправится в релиз. К сожалению, инсайдер, который тесно связан с компанией и знает о ее разработках, сообщил, что в ближайшем будущем компания планирует сделать совершенно новый гаджет с уникальным дисплеем, которому нет конкурентов на рынке. Проблема только в том, что это будет не iPhone 12, а, скорее всего, следующее поколение гаджетов. Пока что информации об этом от других источников нет, так что говорить уверенно об этом мы не можем, но производитель явно делает упор на качестве дисплея, так как процессоры или камеры и так достигли невероятного уровня качества.