iPhone 12 получит диагональ 5,4 дюйма

Какое-то время назад на просторах интернета обсуждали новый смартфон iPhone 12, который, вероятно, будет анонсирован в самое ближайшее время. Многие говорили про несколько вариантов диагонали, что позволит производителю сделать упор на разные модели для разной аудитории. Теперь в сети появились данные о том, что диагональ дисплея iPhone 12 составит 5,4 дюйма. Это достаточно качественное решение по нынешним меркам, ведь пользователю не нужно думать про громадный гаджет в кармане. С другой стороны, если все же производитель делает несколько версий гаджета, то можно с уверенностью ожидать и большую диагональ. Ведь многие пользователи смотрят в сторону шести дюймов или около того. Вопрос только в стоимости новинок Apple.

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