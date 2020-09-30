iPhone 12 получит мало памяти на старте

Вокруг нового смартфона iPhone 12, который так официально и не представили, ходит довольно много интересной информации, которая кому-то может понравиться, а кому-то — нет. Например, инсайдер, который ранее рассказывал довольно точные характеристики различных смартфонов заявил, что у нового iPhone 12 в базовой комплектации будет всего 64 ГБ памяти. Это необходимо по той причине, что производитель решил сделать свой гаджет максимально доступным. У версий Pro и Pro Max будет по 128 ГБ памяти, так что с ними пользователям будет чуть проще работать, но не стоит ожидать от смартфонов полного объема этой памяти. Нет, все же некоторая часть памяти уходит на хранение операционной системы, что тоже стоит учитывать при покупке флагмана.

Комментарии и отзывы iPhone 12
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