iPhone 12 уже отправили дистрибьюторам

Появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple планирует в ближайшее время отправить в продажу свой новый смартфон iPhone 12, но, конечно, это могут быть либо слухи, либо просто предположения пользователей. Например, сейчас к нам попала информация о том, что производитель отправил первую партию смартфонов дистрибьюторам, которые выставят гаджеты на продажу в первые же дни. Проблема этой информации в том, что обычно компания анонсирует смартфон, а продажи начинаются через недели две. То есть, нет смысла сейчас отправлять телефоны в магазины, если еще даже официального анонса не было. Особенно это важно в той ситуации, когда есть шанс слить гаджет до официального анонса, чего компания точно не хочет.