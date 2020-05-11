iPhone 12 выйдет в самых разных форматах

На просторах интернета появилась информация от инсайдеров, которые уверяют, что в сентябре компания Apple покажет сразу несколько своих смартфонов. Более того, некоторые из них уверяют, что компания покажет четыре смартфона с самыми разными диагоналями дисплея и прочими особенностями, которые так нужны пользователю. Например, у iPhone 12 Pro Max будет просто громадный дисплей, который позволит с комфортом наслаждаться просмотром фильмов или игр, что тоже весьма и весьма интересно. Проблема только в том, что производитель явно поставит за данную модель крайне высокую стоимость, которая в конечном итоге будет недоступна для большинства пользователей на рынке. С такими ценами очень даже тяжело купить новый смартфон.