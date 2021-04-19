iPhone 13 Pro может получить дисплей с частотой 120 Гц

Грядущие iPhone 2021 года, или как некоторые называют, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, могут получить OLED-экраны следующего поколения. Ожидается, что новый экран (Super Retina XDR ProMotion) будет поддерживать частоту обновления изображения до 120 Гц и технологию LTPO.

Согласно отчету, компании Samsung Display и LG Display работают над OLED-дисплеем с технологией LTPO для iPhone 13 серии. Ожидается, что подготовка процесса производства OLED-экранов по технологии LTPO будет завершена в первой половине 2021 года.Помимо Samsung Display и LG Display, китайская компания BOE также может иметь возможность поставлять Apple OLED-панели с технологией LTPO.

LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид) - это технология, которая позволяет экрану автоматически изменять частоту обновления в зависимости от активности экрана, а также приложения, которое используется. Другими словами, где требуется высокая частота обновления, технология LTPO будет давать команду экрану работать самой максимальной частотой обновления изображения. Также если на смартфоне низкий уровень заряда, то LTPO будет управлять экраном так, чтобы он работал с самой низкой частотой обновления, насколько это возможно, для экономии заряда аккумулятора.

IPhone 13 Pro и 13 Pro Max должны получить такие экрана с частотой 120 Гц и с технологией LTPO, которая потребляет на 15-20% меньше заряда.