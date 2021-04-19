iPhone 13 Pro может получить дисплей с частотой 120 Гц

Грядущие iPhone 2021 года, или как некоторые называют, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, могут получить OLED-экраны следующего поколения. Ожидается, что новый экран (Super Retina XDR ProMotion) будет поддерживать частоту обновления изображения до 120 Гц и технологию LTPO.

Согласно отчету, компании Samsung Display и LG Display работают над OLED-дисплеем с технологией LTPO для iPhone 13 серии. Ожидается, что подготовка процесса производства OLED-экранов по технологии LTPO будет завершена в первой половине 2021 года.Помимо Samsung Display и LG Display, китайская компания BOE также может иметь возможность поставлять Apple OLED-панели с технологией LTPO.

LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид) - это технология, которая позволяет экрану автоматически изменять частоту обновления в зависимости от активности экрана, а также приложения, которое используется. Другими словами, где требуется высокая частота обновления, технология LTPO будет давать команду экрану работать самой максимальной частотой обновления изображения. Также если на смартфоне низкий уровень заряда, то LTPO будет управлять экраном так, чтобы он работал с самой низкой частотой обновления, насколько это возможно, для экономии заряда аккумулятора.

IPhone 13 Pro и 13 Pro Max должны получить такие экрана с частотой 120 Гц и с технологией LTPO, которая потребляет на 15-20% меньше заряда.

Комментарии и отзывы iPhone 13 Pro
Новости:
Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60

Компания Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60. Оба телефона будут оснащены д...
OPPO Find X2 Lite получил стабильную версию ColorOS 11 на базе Android 11

Компания OPPO не так давно выпустила стабильное обновление ColorOS 11 для смартфона Find X2 Neo. Теперь ж...
Тонкий смартфон Vivo S9e появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo S9e, который был представлен в начале этого ...
Запуск POCO M3 Pro 5G в Индии близок

Смартфон POCO M3 Pro 5G может ...
Redmi K30S Ultra получил обновление Android 11 в Китае

Китайский гигант смартфонов Xiaomi выпустила обновление до Android 11 для смартфона Redmi K30S Ultra. Обн...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашойОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашой
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Лучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza MiniЛучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza Mini
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктовОбзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктов
Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold оце...
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold оцеКомпания Xiaomi в рамках сегодняшней презентации показала свой первый складной смартфон – Mi Mix Fold. Но...
В сети появился тизер смартфона Samsung ...
В сети появился тизер смартфона Samsung Samsung постоянно выпускает новые смартфоны в разных ценовых группах, и эта стратегия южнокорейского гига...
Геймерский Lenovo Legion 2 Pro слили в с...
Геймерский Lenovo Legion 2 Pro слили в сLenovo вышла на рынок игровых смартфонов в прошлом году, анонсировав телефон Lenovo Legion Pro. В Китае т...
Xiaomi Mix Fold стоит дороже Samsung Gal...
Xiaomi Mix Fold стоит дороже Samsung GalПрофильный ресурс Mydrivers обратил внимание на том, что складной смартфон Xiaomi Mix Fold стоит дороже а...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить встроенну...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить встроеннуСогласно последним сообщениям, во второй половине года Xiaomi планирует анонсировать новый смартфон в сем...
Смартфон Oppo A15 оценен в 10 тысяч рубл...
Смартфон Oppo A15 оценен в 10 тысяч рублКомпания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A15, которая относится к бюджетному сегменту....
Анонсирован монитор BenQ Mobiuz EX3415R ...
Анонсирован монитор BenQ Mobiuz EX3415R Новый монитор компании BenQ Mobiuz EX3415R имеет кривизну 1900R. Диагональ монитора составляет 34-дюйма с...
Xiaomi Mi 11 Ultra сравнили с другими ка...
Xiaomi Mi 11 Ultra сравнили с другими каМы уже писали о том, что новенький флагман Xiaomi Mi 11 Ultra был признан лучшим камерофоном по версии ла...
Vivo X60 Pro+ не получил стереодинамики...
Vivo X60 Pro+ не получил стереодинамикиВ сети появились подробности о представленном вчера смартфоне Vivo X60 Pro+, который претендует на звание...
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный мо...
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный моС широкоформатными мониторами мы знакомились уже на примере нескольких моделей с соотношением сторон 21:9...
Xiaomi Mi 10S показали на первом фото...
Xiaomi Mi 10S показали на первом фотоВ сети появилась первая фотография смартфона Xiaomi Mi 10S, официальный релиз которого состоится уже сего...
Смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 предс...
Смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 предсКомпания Samsung официально объявила о том, что смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 будут официально предст...
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HDОбзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HD
Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьиОбзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьи
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor