iPhone 13 Pro в новой расцветке показали на фото

В сети появилась первая фотография смартфона iPhone 13 Pro в новой расцветке Sierra Blue, которая присоединилась к старым цветам: золото, графит и серебро. Сегодня новое поколение iPhone стало доступно для предварительного заказа во многих странах, а старт продаж намечен на 24 сентября. В России предзаказы начнут принимать только 22 сентября, но розничные продажи стартуют одновременно со всеми. Цена iPhone 13 Pro составляет от 100 до 150 тысяч рублей за версии со 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти.

Напомним, что новинка также оснащается 6,1-дюймовымиOLED-дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2532:1170, яркостью до 1000 кд/м2, переменной частотой обновления от 10 до 120 Гц, фирменным процессором Apple A15 Bionic, тройной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп (телефото с 6-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширокоугольный) и лидаром, селфи-камерой на 12 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной на 15 Вт.
Комментарии и отзывы iPhone 13 Pro
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