iPhone 14 Pro может иметь более округлый дизайн из-за большого массива задней камеры

Apple выпустит новую серию iPhone 14 во второй половине этого года. Хотя мы уже видели несколько утечек и слухов, связанных с дизайном устройств, последняя информация предполагает, что iPhone 14 Pro от Apple может иметь значительно более круглые углы. Согласно информации, более закругленные углы будут установлены в соответствии с большим массивом задней камеры.

Причина большего массива камер связана с модернизированной системой 48-мегапиксельной камеры с сенсором на 57 процентов больше. Apple необходимо будет изменить дизайн моделей iPhone 14 Pro, чтобы без проблем разместить массив камер. По словам информатора, большие радиусы углов не соответствуют закругленному дизайну массива камер на задней панели, но они значительно ближе.

Также ожидаются серьезные изменения на передней панели смартфона. Ожидается, что Apple будет использовать дизайн с двойным вырезом для компонентов Face ID и установки передней камеры. В дополнение к этому также ожидается, что серия iPhone 14 будет иметь на 20 процентов меньшие рамки по сравнению с текущими моделями.
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