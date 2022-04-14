iPhone 14 будет иметь спутниковую связь для экстренных случаев

Недавно появилась информация о том что iPhone 14 будет иметь спутниковую связь для экстренных случаев. Основная причина включения этой системы — позволить пользователям отправлять сообщения или обращаться в службы экстренной помощи в случае реальной чрезвычайной ситуации. Сообщается, что эта система будет включать «Экстренное сообщение через контакты» для отправки коротких сообщений в районах, где нет сотовой связи.

Другими словами, похоже, что бренд хочет включить эту функцию и в другие свои продукты. Интересно, что по слухам, серия iPhone 13 должна была уже иметь данную функцию. Благодаря спутниковой связи пользователи смогут отправлять текстовые сообщения или ответы SOS через спутниковую сеть, чтобы сообщать о несчастных случаях, подобно тому, как это делается в умных часах.

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