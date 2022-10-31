iPhone 15 Pro не получит важнейшую фишку Apple

Буквально спустя месяц после релиза смартфонов серии iPhone 14 в сети появились различные слухи о том, каким будет смартфон iPhone 15 Pro. И оказалось, что этот гаджет вполне способен удивить потенциального покупателя, но при этом производитель отказывается от множества инноваций, чтобы перенесли их на следующий год. Например, длительное время инсайдеры говорили о желании Apple использовать линзу типа 8Р, которая состоит из восьми слоёв и позволяет улучшить количество света, цветопередачу и прочие параметры изображения при съёмке фотографии — и вроде как именно эти линзы должны были появиться в iPhone 15 Pro. Но теперь инсайдеры уверяют, что производитель отказался от этой затеи, так как хочет перенести линзы нового поколения на будущие гаджеты.

Это вполне стандартная механика реализации инноваций в смартфонах Apple — у компании есть определённый список нововведений, который компания активно растягивает буквально на годы вперёд, выдавая новые функции постепенно. Это связано с тем, что если за один год показать все новые фишки, которые только могут быть, то через год не будет возможности удивить аудиторию хоть чем-то. И ради того, чтобы список инноваций пополнялся каждый год, iPhone 15 Pro лишат некоторых фишек с камерой, сделав упор на новом порте зарядки. А только в следующем году производитель уже сделает ставку на новую линзу, систему камер и, вероятно, процессор. Будем надеяться, что iPhone 15 Pro не будет слишком скучным устройством на момент релиза.
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