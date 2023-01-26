iPhone 15 может получить поддержку Wi-Fi 6E

Аналитики из Barclays заявили, что следующее поколение смартфонов iPhone получит поддержку стандарта Wi-Fi 6E. Касается ли это только лишь старших моделей, к сожалению, не уточняется. Отметим, что ранее в сети появились слухи о том, что новые смартфоны Apple будут все сильнее отличаться друг от друга. Чтобы подстегнуть спрос к более дорогим моделям, производитель наделит их новыми технологиями. Заметим также, что сейчас адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E используются в iPad Pro и новых Mac.

Ранее стало известно, что iPhone 14 Pro подешевел в России до минимальных значений. Отмечается, что на «Яндекс Маркете» iPhone 14 Pro со 128 ГБ флеш-памяти продается от 85500 рублей. На старте продаж за него просили 120 тысяч рублей в версии со слотом для физической карты SIM.