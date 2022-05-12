iPhone 15 наконец получит USB-C в 2023 году

По словам информатора, iPhone 15 станет первым iPhone с портом USB-C вместо Lightning. Его информация предположительно поступает из источников цепочки поставок. Если эта последняя информация подтвердится, серия iPhone 14 станет последним iPhone с Lightning. Apple уже перевела большинство своих устройств на USB-C, оставив только iPad начального уровня и линейку AirPods и iPhone.

IPhone 15 выиграет от внедрения USB-C по-разным причинам — более быстрая зарядка и более широкие возможности подключения, особенно с собственными устройствами Apple с питанием от USB-C.