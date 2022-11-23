iPhone 15 показали на первом рендере

Недавно информатор ShrimpApplePro сообщил о том, что грядущий iPhone 15 получит довольно заметное изменение дизайна. Сегодня в сети появилось изображение, демонстрирующее эту трансформацию. Речь идет о закругленной задней панели, которая снова приходит на смену плоской (использовалась последние три года). Также ранее сообщалось, что iPhone 15 получит интерфейс USB-C вместо фирменного Lightning. Что до старшей модели iPhone 15 Ultra, то ей прочат тыльную камеру с перископным объективом, возможность снимать видео в разрешении 8K, 256 ГБ флеш-памяти в базовой версии, титановый корпус, 3-нанометровую платформу и улучшенную фронтальную камеру.