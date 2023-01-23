iPhone 15 получит дисплей с тонкими рамками

Хотя последний смартфон компании Apple вышел относительно недавно, инсайдеры уже поставляют секретную информацию о грядущем смартфоне под названием iPhone 15. Данное устройство, если верить поставщикам информации, будет иметь целый ряд интересных преимуществ. Например, производитель планирует существенно уменьшить рамки вокруг дисплея смартфона, так что пользователь получит более компактное устройство при той же диагонали дисплея. Правда, безусловно, это может вызвать множество случайных нажатий, ведь если рамки будут слишком тонкими, то вы можете случайно нажимать на дисплей даже не желая этого. Второй момент заключается в том, что производитель оставит то же разрешение, частоту обновления и даже диагональ дисплея — всё ради того, чтобы унифицировать производство.

Дело в том, что в iPhone 15 будет реализовано множество новых технологий вроде разъёма Type-C, что понесёт за собой дополнительные расходы и в теории должно повысить стоимость гаджета. Но производитель понимает, что если гаджет будет слишком дорогим, то его будут покупать с меньшей охотой, чем на текущий момент, и специально для того, чтобы продажи не упали ещё ниже, производитель планирует сделать ставку на унификацию производства. Это даже хорошо — у компании сейчас и так море различных устройств, которые лишь путают пользователя и не дают ему свободно выбрать нужное устройство. Если же все параметры сделают одинаковыми, то выбор станет легче и быстрее. В теории.