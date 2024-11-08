iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в мире

Согласно данным исследования рынка от компании Counterpoint, iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале этого года. За ним следуют его «старшие братья» — iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Тем не менее, компания Samsung заняла больше позиций в топ-10, но в арсенале популярных моделей компании преобладают модели бюджетной серии Galaxy A. А смартфон Galaxy S24 занял десятое место в топе, уступив Redmi 13C от Xiaomi. Всего эти 10 смартфонов заняли впечатляющие 19% от общего объёма продаж за предпоследний квартал текущего года. Примечательно, что аналитиками отмечается изменение потребительских предпочтений — пользователи стали чаще выбирать более дорогие модели, включая жителей развивающихся стран.

Благодаря выгодным условиям обмена старых устройств и местным программам финансирования, модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max демонстрируют значительный рост продаж в этих регионах, хотя раньше здесь покупали предпочтительно недорогие устройства на уровне 200-500 долларов и не более. Теперь же местные жители покупают крайне дорогие устройства, но меняют смартфоны реже, чем раньше. И, что довольно интересно, Galaxy S24 стал первым смартфоном серии Galaxy S, попавшим в топ-10 третьего квартала начиная с 2018 года. На протяжении достаточно длительного периода спрос на смартфоны флагманской серии оставлял желать лучшего, но сейчас ситуация слегка изменилась и можно говорить о росте продаж бренда не только в сегменте бюджетников.
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