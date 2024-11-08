iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в мире

Благодаря выгодным условиям обмена старых устройств и местным программам финансирования, модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max демонстрируют значительный рост продаж в этих регионах, хотя раньше здесь покупали предпочтительно недорогие устройства на уровне 200-500 долларов и не более. Теперь же местные жители покупают крайне дорогие устройства, но меняют смартфоны реже, чем раньше. И, что довольно интересно, Galaxy S24 стал первым смартфоном серии Galaxy S, попавшим в топ-10 третьего квартала начиная с 2018 года. На протяжении достаточно длительного периода спрос на смартфоны флагманской серии оставлял желать лучшего, но сейчас ситуация слегка изменилась и можно говорить о росте продаж бренда не только в сегменте бюджетников.