iPhone 16 Pro Max стал лучшим камерофоном года

Компании Apple и Google придают большое значение развитию своих камер, и каждый год улучшают способности флагманов в области фотографий. Например, в этом году смартфон Pixel 9 Pro XL получил впечатляющие улучшения камеры, да и iPhone 16 Pro Max тоже не отстаёт на самом деле. А теперь оба устройства были протестированы в условиях съёмки улицы и помещения, и результат тестирования на самом деле оказался очень близким, так как оба устройства снимают просто прекрасно на самом деле. Однако iPhone всё же одержал победу, что крайне важно для тех, кто выбирает смартфон для мобильной фотографии. И здесь стоит сказать, что хотя компания Apple очень активно работает над внедрением возможностей искусственного интеллекта, она также сделала значительные улучшения в области аппаратного обеспечения устройства.

Компания Google, безусловно, также использует ИИ и тоже сосредоточена на улучшении камер на аппаратном уровне, но всё же каким-то образом производителю из Купертино удалось в этом состязании победить. Журналист CNET отметил, что оба флагмана снимают феноменально и оба способны удовлетворить ваши запросы в области съёмки, но в конечном итоге лучшим камерофоном всё же выступил гаджет компании Apple. С другой стороны, если вы не будете всматриваться в очень мелкие детали и сидеть с увеличительным стеклом над каждым кадром, то заметить разницу на самом деле будет крайне проблематично. Это говорит о том, что современные флагманы уже достигли вершины в области фотографии.
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