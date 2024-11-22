iPhone 17 Air приписывают ультратонкий корпус

Известный аналитик Джефф Пу поделился подробностями о смартфоне iPhone 17 Air (iPhone 17 Slim), релиз которого ожидается в следующем году. По данным источника, Air станет самым тонким смартфоном в истории Apple. Толщина его корпуса составит всего 6 мм, что гораздо тоньше iPhone 6 с его 6,9 мм и актуальных iPhone 16 и 16 Plus с толщиной 7,8 мм. Новинку также оснастят топовой однокристальной системой Apple A19, 8 ГБ оперативной памяти, 6,6-дюймовым дисплеем, тыльной камерой с 48-Мп главным модулем и 24-Мп фронтальной камерой с поддержкой Face ID, а также алюминиевым корпусом.

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