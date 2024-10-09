iPhone 17 Pro может получить зеленую расцветку

Сетевые источники сообщают, что смартфон iPhone 17 Pro получит одну яркую расцветку, которая разнообразит довольно сдержанную палитру цветов в нынешнем iPhone 16 Pro. Инсайдер Мацзинь Бу опубликовал три варианта, которые сейчас тестируют в Apple: Green Titanium, Dark Green Titanium и Teal Titanium. Напомним, что iPhone 16 Pro представлен в белой, черной, серой и золотой расцветках. Ранее исследовательское агентство TD Cowen подсчитала стоимость комплектующих, сборки и упаковки старшей модели iPhone 16 Pro Max. Себестоимость версии с 256 ГБ флеш-памяти составила 485 долларов при розничной цене в 1200 долларов.