iPhone 17 бъёт все рекорды продаж

Линейка iPhone 17 показала себя заметно успешнее в неделю Чёрной пятницы, чем серия iPhone 16 год назад — об этом говорится в свежем отчёте JPMorgan под названием iPhone 17 Availability Tracker. Аналитики отмечают, что сроки ожидания новых смартфонов выросли в среднем на один день по сравнению с предыдущей неделей, что полностью соответствует сезонному всплеску спроса в период распродаж. Если сравнивать с прошлым годом, сейчас ожидание составляет примерно 6 дней против 4 дней у iPhone 16, что говорит о более высоком интересе покупателей. Особенно выделяется базовый iPhone 17 — его сроки доставки стабильно остаются двузначными, что показывает — Apple пока не успевает нарастить поставки под растущий спрос. Именно эта модель формирует основную часть продаж внутри всей линейки.

Одновременно выросли сроки ожидания и других устройств — iPhone Air задерживается на 2 дня дольше, чем неделей ранее, то же самое касается и iPhone 17 Pro. У iPhone 17 Pro Max добавился всего 1 день — тогда как в аналогичный период прошлого года у iPhone 16 Pro Max задержка увеличивалась на 2 дня. Фон для таких результатов в целом благоприятный. Counterpoint Research сообщила, что в октябре в Китае доля iPhone достигла четверти всех проданных смартфонов — такое раньше случалось лишь однажды, в 2022 году. Продажи смартфонов в стране выросли на 8% в годовом выражении, и этот рост обеспечил в первую очередь скачок на 37% в продажах самих iPhone, причём 80 процентов покупок пришлись на серию iPhone 17.
