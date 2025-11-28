iPhone 17 обеспечил Apple лидерством на рынке

Спустя 14 лет Apple снова готова обойти Samsung по мировым поставкам смартфонов. Согласно данным Counterpoint Research, в 2025 году компания может отгрузить более 243 миллионов iPhone, что обеспечит ей около 19,4% мирового рынка. Samsung, которая сейчас занимает первое место, ожидаемо поставит 235 миллионов устройств и получит примерно 18,7% доли. Линейка iPhone 17 оказалась для Apple крайне успешной — в третьем квартале поставки выросли на 9% по сравнению с серией iPhone 16. В США спрос на 17-е модели за первые четыре недели после релиза оказался на 12% выше прошлогоднего, а в Китае — на 18%.

Дополнительный импульс создаёт и то, что пользователи, купившие смартфоны во время пандемии COVID-19, массово переходят к новому циклу обновления. Аналитики прогнозируют, что разрыв между Apple и Samsung будет увеличиваться, а компания из Купертино сохранит лидерство на рынке смартфонов как минимум до 2029 года. Это во многом связано с тем, что крупным производителям вроде той же Samsung на данный момент нечего предложить в плане железа — у iPhone 17 есть тот же дисплей с той же частотой обновления 120 Гц, довольно мощный процессор, абсолютно те же камеры и похожие алгоритмы обработки фото. То есть те бонусы, которые ранее делали флагманы Samsung более интересными на фоне iPhone, теперь уже не имеют никакого значения, из-за чего пользователи вполне ожидаемо отдают предпочтение технике гиганта из Купертино. И это довольно интересная ситуация на самом деле.