iPhone 17 обеспечил Apple лидерством на рынке

Спустя 14 лет Apple снова готова обойти Samsung по мировым поставкам смартфонов. Согласно данным Counterpoint Research, в 2025 году компания может отгрузить более 243 миллионов iPhone, что обеспечит ей около 19,4% мирового рынка. Samsung, которая сейчас занимает первое место, ожидаемо поставит 235 миллионов устройств и получит примерно 18,7% доли. Линейка iPhone 17 оказалась для Apple крайне успешной — в третьем квартале поставки выросли на 9% по сравнению с серией iPhone 16. В США спрос на 17-е модели за первые четыре недели после релиза оказался на 12% выше прошлогоднего, а в Китае — на 18%.

Дополнительный импульс создаёт и то, что пользователи, купившие смартфоны во время пандемии COVID-19, массово переходят к новому циклу обновления. Аналитики прогнозируют, что разрыв между Apple и Samsung будет увеличиваться, а компания из Купертино сохранит лидерство на рынке смартфонов как минимум до 2029 года. Это во многом связано с тем, что крупным производителям вроде той же Samsung на данный момент нечего предложить в плане железа — у iPhone 17 есть тот же дисплей с той же частотой обновления 120 Гц, довольно мощный процессор, абсолютно те же камеры и похожие алгоритмы обработки фото. То есть те бонусы, которые ранее делали флагманы Samsung более интересными на фоне iPhone, теперь уже не имеют никакого значения, из-за чего пользователи вполне ожидаемо отдают предпочтение технике гиганта из Купертино. И это довольно интересная ситуация на самом деле.
Техпроцесс 2 нм от TSMC оказался не таким уж дорогим…
При ориентировочной цене около 30 тысяч долларов за пластину, произведённую по 2-нанометровому техпроцесс…
Упаковку OnePlus Ace 6 Pro Max показали на фото …
Сетевой информатор ZionsAnvin опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена коробка см…
Honor Power 2 получит батарею на 10000 мАч…
Слухи подтвердились — смартфон Honor Power 2 действительно оснащён аккумулятором ёмкостью 10000 мАч. Устр…
OnePlus Ace 6 получит 50-Мп камеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о параметрах смартфона OnePlus Ace 6…
HONOR 500 показали на первом фото …
Сегодня компания HONOR официально подтвердила скорый релиз смартфонов серии HONOR 500, а сразу после объя…
Представлен защищенный смартфон HMD Ivalo XE…
Компания HMD объявила о выпуске защищенного смартфона HMD Secure, который ориентирован на государственный…
В iPhone 18 компания Apple откажется от двухцветного дизайна…
Согласно последним утечкам, Apple намерена сделать дизайн линейки iPhone 18 более единообразным. Об этом …
Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 80 Pro…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Mate 80 Pro, который получил две вер…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor