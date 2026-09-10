iPhone 18 Pro Max оценили в 190 тысяч рублей

Крупные отечественные ритейлеры объявили свои цены на представленные вчера смартфоны Apple iPhone. Например, в «М.Видео» iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти оценили в 175 тысяч рублей, iPhone 18 Pro Max – 190 тысяч рублей, а вариант на 512 ГБ – 220 тысяч рублей. На Яндекс Маркете iPhone 18 Pro обойдется от 147 тысяч рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 тысяч, а складной iPhone Duo обойдется от 245 тысяч рублей.

Напомним, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max оснащаются новым 2-нанометровым процессором A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island, 48-Мп основной камерой Fusion с переменной диафрагмой, увеличенной до 36 часов автономностью при просмотре видео у iPhone 18 Pro и до 45 часов у Pro Max, а также предустановленной iOS 27 с новым поколением Apple Intelligence и Siri AI.
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