iPhone 18 Pro Max получит более ёмкую батарею

Ранее сообщалось, что Apple сделает iPhone 18 Pro Max толще и тяжелее всех предыдущих моделей, и теперь становится понятно, что это вынужденная мера. Свежий слух раскрыл ёмкость аккумуляторов флагмана как в версии с eSIM, так и без неё, и если вы думаете о покупке iPhone 17 Pro Max, возможно, стоит повременить с апгрейдом и дождаться следующего поколения. По данным из цепочки поставок Apple, которыми поделился инсайдер Digital Chat Station, iPhone 17 Pro Max оснащается аккумулятором ёмкостью 4823 мАч в версии без eSIM и 5088 мАч в версии с eSIM. Для iPhone 18 Pro Max показатели вырастут — вариант без eSIM получит батарею более 5000 мАч, что примерно на 3,67% больше по сравнению с iPhone 17 Pro Max без eSIM, а версия с eSIM будет оснащена аккумулятором в диапазоне от 5100 мАч до более чем 5200 мАч, что даст прирост до 2,20% относительно прошлогодней модели с eSIM.

Кому-то такое увеличение может показаться незначительным, но важно учитывать другой момент. Впервые Apple внедрит в линейку iPhone 18 процессоры A20 и A20 Pro, которые будут массово производиться по 2 нм техпроцессу N2 компании TSMC. Более совершенная литография, архитектурные улучшения и модем C2 5G должны обеспечить по-настоящему выдающееся время автономной работы iPhone 18 Pro Max. А более ёмкая аккумуляторная батарея этому лишь поспособствует, так что небольшой прирост ёмкости на самом деле можно кардинально изменить картину. Но, конечно, на данный момент это всего лишь инсайды, а не официальные данные.