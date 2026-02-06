iPhone 18 Pro Max получит более ёмкую батарею

Ранее сообщалось, что Apple сделает iPhone 18 Pro Max толще и тяжелее всех предыдущих моделей, и теперь становится понятно, что это вынужденная мера. Свежий слух раскрыл ёмкость аккумуляторов флагмана как в версии с eSIM, так и без неё, и если вы думаете о покупке iPhone 17 Pro Max, возможно, стоит повременить с апгрейдом и дождаться следующего поколения. По данным из цепочки поставок Apple, которыми поделился инсайдер Digital Chat Station, iPhone 17 Pro Max оснащается аккумулятором ёмкостью 4823 мАч в версии без eSIM и 5088 мАч в версии с eSIM. Для iPhone 18 Pro Max показатели вырастут — вариант без eSIM получит батарею более 5000 мАч, что примерно на 3,67% больше по сравнению с iPhone 17 Pro Max без eSIM, а версия с eSIM будет оснащена аккумулятором в диапазоне от 5100 мАч до более чем 5200 мАч, что даст прирост до 2,20% относительно прошлогодней модели с eSIM.

Кому-то такое увеличение может показаться незначительным, но важно учитывать другой момент. Впервые Apple внедрит в линейку iPhone 18 процессоры A20 и A20 Pro, которые будут массово производиться по 2 нм техпроцессу N2 компании TSMC. Более совершенная литография, архитектурные улучшения и модем C2 5G должны обеспечить по-настоящему выдающееся время автономной работы iPhone 18 Pro Max. А более ёмкая аккумуляторная батарея этому лишь поспособствует, так что небольшой прирост ёмкости на самом деле можно кардинально изменить картину. Но, конечно, на данный момент это всего лишь инсайды, а не официальные данные.
Samsung Galaxy S26 получит аккумулятор на 4300 мАч …
Профильное издание Smartprix опубликовало новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S26 …
ASUS покидает рынок смартфонов…
Председатель компании ASUS Джонни Ши в интервью тайваньскому изданию Inside заявил, что компания на данны…
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
iPhone 17 Pro Max стал рекордсменом по автономности…
Информационное издание CNET опубликовало результаты любопытного теста автономности, в котором сравнивалос…
HONOR Magic 8 Pro Air полностью рассекречен …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики смартфона HONOR Magic 8 Pro…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Samsung будет разрабатывать собственные мобильные чипы…
Apple и Qualcomm уверенно продвигаются вперёд со своими кастомными процессорами, а Samsung и MediaTek про…
Redmi K100 Pro Max получит 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite…
Профильный ресурс Mydrivers поделился подробностями о смартфоне Redmi K100 Pro Max, релиз которого ожидае…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor