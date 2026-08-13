iPhone 18 Pro подорожает на 100 долларов

Согласно новому слуху от достаточно надёжного инсайдера, компани Apple собирается повысить цены на все существующие модели iPhone, а также на устройства, которые будут представлены в следующем месяце, на 100 долларов. Тот же источник, судя по всему, намекает, что презентация iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra состоится 8 сентября. Это вторник, а Apple уже проводила презентации по вторникам, поэтому такой вариант вполне возможен. Собственно, ни для кого не должно быть сюрпризом, что повышения цен на iPhone не избежать. В конце июня Apple увеличила стоимость всех своих продуктов, за исключением iPhone. Следующим логичным шагом может стать повышение цен на смартфоны, и прибавка в 100 долларов для всей линейки вполне может быть планом компании. По крайней мере, такой подход позволил бы сохранить простую ценовую структуру.

Недавно появились сообщения о том, что себестоимость компонентов iPhone 18 Pro выросла примерно на 40% по сравнению с предшественником. Разумеется, главной причиной этого называют дефицит чипов и последующий рост стоимости компонентов, особенно DRAM и NAND. Если сегодняшний слух подтвердится, ситуация окажется не настолько плохой, как утверждают другие источники. Некоторые из них даже прогнозировали повышение цен на модели iPhone Pro на несколько сотен долларов. К примеру, есть инсайдеры, которые уверены, что новые флагманы будут дороже на 200-300 долларов, что звучит не очень приятно для преданных фанатов.
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