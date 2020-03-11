iPhone 9 не покажут в марте

По информации инсайдеров компания Apple должна была уже в марте этого года показать свой новый смартфон iPhone 9, который является прямым продолжением линейки. По информации, предоставленной авторитетным пользователем, презентация должна была пройти 31 марта, но производитель отменил мероприятие из-за коронавируса. Это было вполне ожидаемо, ведь сейчас очень многие компании вовсе перестали работать, так как не хотят создавать скопление людей в офисах или на заводах, а на презентации тоже народу будет предостаточно. Вероятно, компания проведет онлайн-презентацию, на которой покажет все основные преимущества продукта. Ведь iPhone 9 интересен и без полноценной презентации с журналистами, обзоры и так появятся в сети моментально.