iPhone Air 2 получит дополнительную вторую камеру

Из-за ограниченного внутреннего пространства iPhone Air инженеры Apple не смогли добавить вторую камеру, которая дополнила бы основной 48-мегапиксельный сенсор Fusion. Однако, по слухам, в iPhone Air 2 компания собирается установить дополнительный 48-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, что станет важным шагом вперёд для улучшения фото- и видеосъёмки. Кроме того, Apple планирует вернуть телефото-функции, присутствовавшие в первом поколении iPhone Air, хотя их возможности будут значительно ограничены. Текущий iPhone Air использует цифровое кадрирование с основной 48-мегапиксельной камеры, чтобы обеспечивать зум 1x или 2x без потери качества. По данным ETNews, в iPhone Air 2 будет реализован аналогичный подход, хотя формулировка источника создаёт впечатление, что Apple экспериментирует с новой технологией масштабирования.

Корейское издание в целом повторяет информацию инсайдера Digital Chat Station, лишь слегка дополняя её, поэтому можно сказать, что между iPhone Air и iPhone Air 2 существенной разницы не ожидается, если Apple не внесёт изменения в свои планы. Причина, по которой iPhone Air 2 не сможет получить полноценный телефото-модуль, заключается в том, что для работы призматической системы требуется больше внутреннего пространства, что заставило бы Apple увеличить толщину корпуса. Для сравнения, даже iPhone 17 не оснащён зум-объективом, предлагая пользователю лишь основную и ультраширокоугольную камеры.
Представлен компактный смартфон Mode1 Pocket…
Японская компания Mode1 представила смартфон Pocket, главной особенностью которого является компактный 5,…
Huawei представила ультратонкий Mate 70 Air…
Huawei представила свой новый ультратонкий смартфон под названием Mate 70 Air. Это уже третий «Air» в это…
Samsung Galaxy S26 получит селфи-камеру на 12 Мп…
Компания Samsung редко вносит серьёзные изменения в камеры своих смартфонов, и, судя по последним данным,…
HUAWEI nova 14 Pro оценили в 55 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфон HUAWEI nova 14 Pro, который стоит 55 тыся…
Motorola Edge 70 Ultra получит почти флагманский процессор …
Сетевые источники сообщают, что компания Motorola готовит к выходу субфлагманский смартфон Motorola Edge …
iPhone 17 получил 120 Гц из-за доступности новых панелей…
В этом году Apple серьёзно обновила линейку iPhone 17, добавив технологию ProMotion даже в базовую модель…
Характеристики XR-шлема Samsung слили в сеть…
Ожидается, что Samsung представит свою XR-гарнитуру под кодовым названием Project Moohan уже в этом месяц…
Недорогой смартфон Moto G06 показали на рендерах…
Профильный ресурс YtechB опубликовал изображения смартфона Motorola Moto G06, который еще не был представ…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor