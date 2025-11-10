iPhone Air 2 получит дополнительную вторую камеру

Из-за ограниченного внутреннего пространства iPhone Air инженеры Apple не смогли добавить вторую камеру, которая дополнила бы основной 48-мегапиксельный сенсор Fusion. Однако, по слухам, в iPhone Air 2 компания собирается установить дополнительный 48-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, что станет важным шагом вперёд для улучшения фото- и видеосъёмки. Кроме того, Apple планирует вернуть телефото-функции, присутствовавшие в первом поколении iPhone Air, хотя их возможности будут значительно ограничены. Текущий iPhone Air использует цифровое кадрирование с основной 48-мегапиксельной камеры, чтобы обеспечивать зум 1x или 2x без потери качества. По данным ETNews, в iPhone Air 2 будет реализован аналогичный подход, хотя формулировка источника создаёт впечатление, что Apple экспериментирует с новой технологией масштабирования.

Корейское издание в целом повторяет информацию инсайдера Digital Chat Station, лишь слегка дополняя её, поэтому можно сказать, что между iPhone Air и iPhone Air 2 существенной разницы не ожидается, если Apple не внесёт изменения в свои планы. Причина, по которой iPhone Air 2 не сможет получить полноценный телефото-модуль, заключается в том, что для работы призматической системы требуется больше внутреннего пространства, что заставило бы Apple увеличить толщину корпуса. Для сравнения, даже iPhone 17 не оснащён зум-объективом, предлагая пользователю лишь основную и ультраширокоугольную камеры.