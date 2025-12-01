iPhone Fold получит новый чип и впечатляющие дисплеи

Ранее сообщалось, что Apple достигла важного рубежа в разработке iPhone Fold — инженерам удалось создать конструкцию без видимого залома на сгибе, что сразу выводит устройство далеко вперёд относительно конкурентов. После решения этой ключевой проблемы смартфон перешёл на стадию предварительного производства, а последняя информация говорит о том, что остались лишь небольшие доработки, на которые уйдут пару месяцев. Затем iPhone Fold может перейти к массовому выпуску и поставщики Apple тоже готовы — необходимые компоненты уже ждут отправки на сборочные линии. Apple планирует выпустить от 7 миллионов до 9 миллионов экземпляров iPhone Fold в первый год, что составит около 30–40% всех ежегодных поставок складных смартфонов по миру.

Этот сегмент до сих пор топчется на месте, поскольку конкуренты Apple не могут преодолеть высокую цену, из-за чего пользователи неохотно делают апгрейд. Однако, несмотря на ожидаемую стоимость в 2399 долларов, бренд Apple и его экосистема почти наверняка заставят многих покупателей игнорировать складные смартфоны под управлением Android и ждать именно первый складной iPhone. Помимо конструкции без залома, в iPhone Fold ожидается один из первых процессоров Apple A20 Pro — таким же может похвастаться и серия iPhone 18. Это будет первый 2-нм процессор компании. Это даст существенный прирост производительности и длительности автономной работы, что в случае со складным смартфоном — невероятно важные бонусы.
