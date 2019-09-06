iPhone SE 2 станет первым недорогим смартфоном Apple

Стремясь сразиться с Huawei и другими китайскими конкурентами, Apple намерена возродить более дешевый iPhone SE для развивающихся рынков, особенно Индии и Китая.

Новая модель станет первым недорогим смартфоном Apple с момента запуска iPhone SE в 2016 году, который стартовал за 399 долларов.

Хотя название и цена новой модели не определены, она считается последним поколением iPhone SE.

Аналогичный 4,7-дюймовому iPhone 8, выпущенному в 2017 году, новая итерация появится в следующем году.

Скорее всего, он будет оснащен ЖК-дисплеем и «большинством тех же компонентов», что и флагманы iPhone этого года.

Более дешевый iPhone призван помочь Apple завоевать позиции на развивающихся рынках, где потребители более чувствительны к ценам.

Он также может противостоять моделям смартфонов среднего и высокого класса от Samsung Electronics , Huawei и Oppo, а также бросить вызов Google , который стал производителем смартфонов № 5 в США в июне.