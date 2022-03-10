iPhone SE (2022) оснащен 4 ГБ оперативной памяти

Новый iPhone SE (2022) от Apple поставляется с 4 ГБ оперативной памяти, что подтверждается тестовой платформой Geekebench. Это столько же, сколько у iPhone 13 и 13 mini, которые также используют чипсет A15 Bionic. Оценка Geekbench для SE (2022) подтверждает, что он набрал 1695 баллов в одноядерном тесте, что сравнимо с серией iPhone 13, и 4021 балл в многоядерном отделе, что немного меньше, чем у более премиальных iPhone.

Список Geekbench показывает, что новый бюджетный iPhone работает под управлением последней версии iOS 15.4 из коробки. Apple начнет предварительные заказы на iPhone SE (2022) в США в эту пятницу, 11 марта, при этом базовая модель на 64 ГБ будет стоить 429 долларов.