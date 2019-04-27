iPhone XI Max показали на видео и рендерах

Авторитетный искатель утечек OnLeaks опубликовал видео с трехмерной моделью iPhone XI Max, которая создана на основе многочисленных утечек. В этот раз аппарат запечатлен в белой расцветке. Отметим необычный блок основной камеры с тремя модулями и по-прежнему очень широкую монобровь в верху дисплея. Официальный анонс новых смартфонов Apple ожидается традиционно в сентябре. Напомним, что аналитики дают не самые оптимистичные прогнозы по продажам новых iPhone. Что до актуальных моделей, то, например, в Европе iPhone XR продается лучше, чем iPhone XS и XS Max вместе взятые.