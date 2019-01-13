iPhone XR и его характеристика

Системы стабилизации видео и автонаведения названы сайтом DxOMark одними из лучших. Камера отлично показала себя при съёмке движущихся объектов. Согласно заявлениям тестировщиков, iPhone XR полностью оправдывает ожидания, возлагаемые на него с учётом всех особенностей и характеристик его программного обеспечения и объектива.Работа автофокуса нареканий обзорщиков не вызвала и была названа превосходной. По их словам, смартфон гарантирует почти мгновенный захват изображения. Проблем с устойчивостью фокусировки отмечено не было. При съёмке видео аппарат показал себя вполне достойно: широкий динамический диапазон и насыщенные цвета наблюдались в роликах, снятых в самых разных местах и условиях.Отдельно в результатах тестирования была отмечена насыщенность снимков. По словам экспертов, цвета на фотографиях, сделанных в самых разных условиях, почти всегда выглядят яркими и приятными, хотя на открытом воздухе в ряде случаев цветовая гамма тяготеет к прохладным оттенкам. В условиях низкой освещённости насыщенность также остаётся достаточно хорошей.Как и в случае с XS Max, камера XR демонстрирует невысокий уровень цифровых шумов, обеспечивая качественную детализацию и хорошие края снимка как во время работы в помещении, так и на солнце.iPhone XR оборудован основным фотомодулем с разрешением сенсора 12 Мп и апертурой f/1.8. Он оснащён оптической стабилизацией изображения, автофокусом и двухтональной светодиодной вспышкой. О стоимости смартфона пока неизвестно.