iPhone XR получился не бюджетным

Длительное время в сети ходила информация о бюджетном варианте смартфона от Apple. Пользователи ожидали версию без Face ID и в пластиковом корпусе, что, в теории, могло бы снизить цену до 500-600 долларов. Оказалось, что новинка iPhone XR вроде как является бюджетной, но стоит как iPhone 8 в топовой комплектации. Естественно, это далеко не бюджетное устройство, которое стоит приличных денег, хотя в иерархии смартфонов яблочной компании продукт занимает самое низшее звено. Вроде как покупаешь дорогущий смартфон, а получается, что берешь бюджетный недофлагман. Странно, что компания решила так сильно разделить свои устройства по классам, раньше ничего подобного не происходило. Сменили курс развития или просто продажи стремительно движутся вниз? Узнаем совсем скоро.