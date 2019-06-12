iPhone XR получит три камеры

На просторах интернета появилась информация о том, что новый iPhone XR получит систему из трех камер. Конечно, информация довольно странная, так как даже у нового флагмана пока что не сразу трех камер. Но, с другой стороны, если вы очень хотите смартфон от компании Apple именно с тремя камерами, а сейчас такое есть буквально на каждом втором устройстве, то самое время ждать анонса новых яблочных устройств. Это именно та ситуация, когда Apple уже сильно отстает от других игроков рынка и ей нужно делать что-то, чтобы догнать конкурентов. В данной ситуации решение с тремя камерами может спасти iPhone XR от забвения. Будем надеяться, что яблочная компания пойдет на поводу у рынка и выпустит нечто действительно интересное уже в октябре этого года.