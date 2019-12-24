iPhone XR пользуется нереальным спросом

Мы как-то уже говорили о том, что компания Apple выпустила шикарное устройство, которое при наличии качественной начинки и стильного корпуса может покорить рынок буквально в мгновение ока. Теперь появились итоги года, в которых смартфон iPhone XR указан как самое продаваемое устройство на рынке. Это достаточно круто, ведь смартфон и правда достойный, при этом доступный. Особенно устройство выглядит весьма привлекательным на фоне других яблочных смартфонов, которые стоят довольно дорого, хотя при этом дают лишь чуть больше мощности и чуть более качественные камеры. Именно благодаря этому iPhone XR и стал настолько популярным — пользователи хотят получить смартфон компании Apple, но не готовы при этом тратить свои деньги.