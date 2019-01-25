Согласно опубликованному Consumer Intelligence Research Partners исследованию, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном Apple в США в последнем квартале 2018 года. При этом аппарат появился в продаже в октябре. Доля этой модели равна 39% от продаж всех смартфонов купертиновцев за этот период. Доля старших моделей iPhone XS и XS Max составляет всего 26%. Также отмечается, что iPhone XR продемонстрировал лучшие показатели со времен iPhone 7, который является рекордсменом.

Напомним, что самый доступный из новых iPhone оснащается 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, а также 12 Мп основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone.