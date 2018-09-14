iPhone XS Max стоит в России слишком много

Буквально позавчера компания Apple анонсировала смартфон iPhone XS Max, который является настоящим монстром — 6,5 дюймов, мощный процессор и 512 гигабайт памяти в максимальной комплектации. Сегодня стали известны цены на новое устройство для России и они, мягко скажем, кусаются. За iPhone XS Max с 512 гигабайтами памяти просят 128 тысяч рублей. 128, Карл! Это настолько дорого, что даже в голове не укладывается. Еще два года назад мы говорили о том, что флагманы компании Apple стали слишком дорожать, а тогда флагман нам отдавали за 59 тысяч рублей, теперь же стоимость продукта выросла в более чем два раза. Вероятно, продажи будут отличные, ведь в Китае и США пользователи легко берут подобные гаджеты и пользуются ими с удовольствием. В нашем регионе это слишком дорогое удовольствие, как по мне.