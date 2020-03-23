iPhone и Siri помогают выявить коронавирус COVID-19

2020-03-23, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - iPhone; [59]
Компания Apple обновила своего виртуального помощника Siri.

После обновления помощник Siri сможет помочь выявить коронавирус у пользователя.

При обновлении Apple использовала информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний и Службы общественного здравоохранения США.

Для начала необходимо спросить у помощника Siri есть ли у меня коронавирус?

После этого Siri предложит ответить на несколько вопросов, которые касаются симптомов COVID-19. Если у вас все эти симптомы, то помощник Siri посоветует немедленно обратиться за медицинской помощью и вызвать скорую помощь.

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