iPhone и Siri помогают выявить коронавирус COVID-19

Компания Apple обновила своего виртуального помощника Siri.

После обновления помощник Siri сможет помочь выявить коронавирус у пользователя.

При обновлении Apple использовала информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний и Службы общественного здравоохранения США.

Для начала необходимо спросить у помощника Siri есть ли у меня коронавирус?

После этого Siri предложит ответить на несколько вопросов, которые касаются симптомов COVID-19. Если у вас все эти симптомы, то помощник Siri посоветует немедленно обратиться за медицинской помощью и вызвать скорую помощь.