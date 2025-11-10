iPhone получит подэкранную камеру в 2027 году

Apple постепенно уменьшает вырез под фронтальную камеру в своих iPhone, стремясь в ближайшие годы полностью спрятать все элементы, включая саму камеру, под экраном и таким образом достичь по-настоящему безрамочного дизайна. Согласно последним слухам, это произойдёт в юбилейном выпуске — к 20-летию iPhone, а переход к подобному решению, по мнению аналитиков, подтолкнёт и производителей Android-смартфонов к аналогичному шагу. Инсайдер Digital Chat Station, ранее утверждавший, что серия iPhone 18 получит отверстие под камеру и прозрачную заднюю крышку, теперь сообщил на платформе Weibo, что Apple планирует разместить фронтальную камеру под дисплеем уже в моделях 2027 года. Это не первое его заявление на эту тему — ещё в мае он говорил, что вместе с камерой под экран будут перенесены и все компоненты системы Face ID, включая TrueDepth-датчики.

Возникает вопрос — если серия iPhone 18 выйдет в 2026 году, то, вероятно, именно семейство iPhone 19, запланированное на 2027 год, станет тем самым юбилейным поколением с полностью скрытой фронтальной камерой. По имеющимся слухам, именно таков текущий план Apple, хотя компания, возможно, не будет придерживаться привычной нумерации и назовёт устройство иначе. Ранее компания уже меняла названия своих флагманских смартфонов в честь юбилеев, плюс ради столь знаменательного события бренд вполне может внести кардинальные изменения в нейминг, подчеркнув тем самым важность данного релиза для аудитории.