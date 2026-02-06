iQOO 15 Ultra сразу стал лидером продаж

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о продажах смартфона iQOO 15 Ultra, который был представлен всего пару дней назад. Утверждается, что на главных китайских платформах новинка показала лучший старт среди Ultra-флагманов. Новинка выступила лучше модели iQOO 15 Pro в 1,5 раза в первый день продаж и в 2,3–2,4 раза лучше на второй день.

Напомним, что при цене в 820 долларов смартфон имеет в своём оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra Pro, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, систему охлаждения Ice Dome с вентилятором, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, корпус толщиной 8,7 мм и массой 227 граммов, защиту от воды и пыли (IP68 и IP69), АКБ ёмкостью 7400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 40 Вт соответственно, коаксиальные симметричные двойные динамики и игровые кнопки с частотой опроса 600 Гц.