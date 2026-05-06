iQOO 15T показали на первом фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал первую фотографию смартфона iQOO 15T, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, аппарат получит квадратный блок тыльной камеры в духе флагманской модели iQOO 15 Ultra. По предварительным данным, смартфон оснастят 3-нанометровой топовой платформой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, 6,83-дюймовым плоским экраном с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, тыльной камерой с главным модулем на базе 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HP5, батареей ёмкостью более 8000 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки.