iQOO 15T показали на первом фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал первую фотографию смартфона iQOO 15T, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, аппарат получит квадратный блок тыльной камеры в духе флагманской модели iQOO 15 Ultra. По предварительным данным, смартфон оснастят 3-нанометровой топовой платформой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, 6,83-дюймовым плоским экраном с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, тыльной камерой с главным модулем на базе 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HP5, батареей ёмкостью более 8000 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки.

Представлен недорогой смартфон HONOR X80i…
Компания HONOR представила в Китае свой новый смартфон HONOR X80i, который получил яркий AMOLED-дисплей с…
Motorola представила складной флагман Razr Fold…
Motorola была одной из первых, кто выпустил складной смартфон, однако до недавнего времени компания огран…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем …
В конце февраля на российском рынке стартовали сразу две интересные новинки - realme C85 и C85 Pro. Смарт…
Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро …
Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для …
Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч…
Samsung может перейти на кремний-углеродные аккумуляторы в следующих флагманах, включая Galaxy S27 Ultra.…
OPPO K15 Pro оценили в 435 долларов …
Компания OPPO объявила цены на смартфон OPPO K15 Pro, который базируется на 4-нанометровом процессоре Med…
iPhone 17e оказалось очень легко ремонтировать…
Ранее в этом месяце компания Apple официально представила новый iPhone 17e с небольшими улучшениями по ср…
REDMI K90 Max с АКБ 8550 мАч оценен в 440 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K90 Max, одной из особенностей которой ста…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor