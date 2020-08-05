iQOO 5 попал на рендеры

Довольно долго на просторах интернета обсуждали новости о том, что смартфон iQOO 5 должен выйти в самое ближайшее время, но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что в самом ближайшем будущем гаджет нам официально анонсируют. Дело в том, что производитель сделал упор на довольно интересной особенности продукта, поставив на него самый производительный процессор на мобильном рынке. За счет этого iQOO 5 получил просто космическую производительность и за свои деньги это и правда лучшее решение из всего, что есть на рынке. Правда, пока что вся информация о гаджете является лишь слухами и обсуждать их сейчас нет никакой необходимости, ведь до полного анонса продукта осталось восемь немного времени. Ждем с большим нетерпением новостей.