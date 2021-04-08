iQOO 7 Legend набрал 831000+ баллов в тестах AnTuTu

Компания iQOO уже подтвердила, что привезет в Индию два флагманских устройства iQOO, и одним из них будет iQOO 7 Legend.

В сети опубликовали оценки приложения AnTuTu индийского варианта смартфона iQOO 7 Legend. Смартфон набрал 831 200 балла, свою очередь китайская модель iQOO 7 набрала 733 519 баллов.

Также смартфон iQOO 7 Legend набрал 213884 и 320 226 баллов в категориях CPU и GPU.

Ожидается что смартфон получит 6,62-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, флагманский процессор Snapdragon 888 в паре до 12 ГБ ОЗУ. Другие ожидаемые характеристики включают тройную камеру с основным объективом 48 Мп, селфи-камеру 16 Мп, батарею емкостью 4000 мАч, ОС Android 11 и цену в районе 537 долларов США.