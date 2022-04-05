iQOO 9 получает новый вариант Phoenix Orange

Помимо окраски, все остальное в iQOO 9 Phoenix Orange осталось таким же, как и в двух других обычных версиях, а это означает, что вы получаете Snapdragon 888+ SoC ( китайский вариант имеет Snapdragon 8 Gen 1 ), 6,56-дюймовый экран FullHD+ AMOLED с частотой 120 Гц, Android 12 на базе FuntouchOS 12, сканер отпечатков пальцев на дисплее и аккумулятор емкостью 4350 мАч с зарядкой 120 Вт. Цена iQOO 9 Phoenix Orange остается прежней — 570 долларов для модели 8 ГБ / 128 ГБ и 625 долларов для модели 12 ГБ / 256 ГБ.