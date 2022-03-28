iQOO Neo 6 выйдет в оранжевом, синем и черном цветах

ЗАдняя сторона смартфона демонстрирует квадратный модуль камеры. Смартфон похож на китайский iQOO 9. И поскольку слухи о характеристиках совпадают, мы можем увидеть ребрендинг этого телефона. Ходят слухи, что iQOO Neo6 имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 4700 мАч с зарядкой 80 Вт — все эти характеристики присутствуют в китайском iQOO 9.
Согласно китайским источникам, у iQOO Neo6 будет два варианта памяти — 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, как и у iQOO 9.