iQOO Neo 6 выйдет в оранжевом, синем и черном цветах

iQOO Neo6, один из многих телефонов, который vivo готовит представить в ближайшее время. iQOO Neo6 будет предлагаться в синем, оранжевом и черном цветах. Одна из картинок предполагает, что vivo анонсирует его 13 апреля в Китае.

ЗАдняя сторона смартфона демонстрирует квадратный модуль камеры. Смартфон похож на китайский iQOO 9. И поскольку слухи о характеристиках совпадают, мы можем увидеть ребрендинг этого телефона. Ходят слухи, что iQOO Neo6 имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 4700 мАч с зарядкой 80 Вт — все эти характеристики присутствуют в китайском iQOO 9.

Согласно китайским источникам, у iQOO Neo6 будет два варианта памяти — 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, как и у iQOO 9.