iQOO Neo 6 запускается завтра в Китае

В преддверии дебюта смартфона iQOO Neo 6 компания поделилась характеристиками новинки. iQOO Neo 6 будет оснащен 64-МП основной камерой и будет питаться от аккумулятора емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Построен гаджет на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. iQOO Neo 6 получит 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Работает устройство под управлением ОС Android 12.

Стоимость смартфона iQOO Neo 6 не раскрыта.