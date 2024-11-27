iQOO Neo10 Pro поставил рекорд в бенчмарке AnTuTu Компания iQOO похвасталась производительностью смартфона Neo10 Pro, который будет официально представлен уже 29 ноября. Аппарат набрал 3204156 баллов в AnTuTu, что является рекордным показателем в этом бенчмарке. Китайский производитель уже подтвердил наличие в смартфоне флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400 c максимальной частотой 3,63 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, фирменного чипа Q2 для оптимизации игрового процесса, оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-памяти UFS 4.1, поддержки 120-Вт быстрой проводной зарядки, кремниево-углеродной батареи третьего поколения ёмкостью 6100 мАч, корпуса толщиной 7,99 мм и сдвоенной тыльной камеры. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 13:59 . iQOO Neo10 Pro

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