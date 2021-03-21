iQOO Z3 5G представят 25 марта

Ранее на этой неделе iQOO выпустила первый тизер грядущего смартфона iQOO Z3 5G. Компания предложила пользователям оформление предзаказа смартфона через несколько сайтов розничной торговли, в том числе интернет-магазин Vivo China в Китае. Вскоре после этого появился постер о том, что смартфон будет запущен 25 марта в Китае. Данный смартфон будет поддерживать 5G, быструю зарядку 55 Вт, при этом будет поддерживать разрешение FHD+ (диагональ дисплея не уточняется), 6 ГБ ОЗУ и ОС Android 11. Также есть информация, что за основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 768G, но это неофициальные данные от инсайдеров, которые могут на самом деле отличаться. Ожидаем новостей и полноценного анонса, тогда можно будет говорить о привлекательности продукта.

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