iQOO Z6 Pro 5G будет работать на Snapdragon 778G

iQOO представила Z6 в прошлом месяце, и вскоре компания выпустит версию Pro, получившую название iQOO Z6 Pro 5G. iQOO намекнула на грядущий выпуск iQOO Z6 Pro 5G в Твиттере, и, хотя компания еще не опубликовала спецификации телефона, но компания заявила, что Z6 Pro 5G будет самым быстрым смартфоном, и он наберет более 550 000 баллов в тестах AnTuTu.

Компания не раскрыла точный процессор iQOO Z6 Pro 5G, но надежный источник сообщает, что он будет оснащен процессором Snapdragon 778G. Также известно что iQOO Z6 Pro 5G будет производительным и игровым смартфоном и предложит захватывающий игровой процесс.